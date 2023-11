Morta Marina Cicogna, la Regina del cinema italiano: aveva 89 anni

Addio a Marina Cicogna. È morta nella sua abitazione di Roma, all'età di 89 anni, la storica produttrice cinematografica, la prima donna ad affermarsi in un ambiente prevalentemente maschile. È stata definita dal New York Times una delle donne più potenti del cinema europeo. Al suo fianco, fino all'ultimo, la compagna di una vita Benedetta. Marina è morta, come aveva deciso, nel letto di legno che era di sua madre Annamaria, con le zampe di leone intagliate, spedito dalla casa di Venezia. La Cicogna ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani tra i quali Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, Oscar 1971 per il miglior film straniero. La sua straordinaria esperienza e carriera sono state raccontare nel 2021 nel film documentario che porta il suo nome.