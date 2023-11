Leclerc a Lourdes, la battuta di Totti da Fiorello: "Neanche lo fanno entrare”

La battuta di Totti sul pilota

Fiorello non ha fatto sconti al pilota della Ferrari, e ha avuto modo di commentare con Francesco Totti quanto accaduto ieri in pista a Leclerc. “Uscire nel giro di prova - ha commentato Fiorello - è come farsi male nel riscaldamento“. La replica dell’ex capitano giallorosso è stata ancor più ficcante. “No, è come farsi male sul pullman!”. A quel punto Fiorello indica una buona strada al monegasco: “Dovrebbe andare a Lourdes”, ma anche qui Totti non fa sconti: “Secondo me, neanche lo fanno entrare”.