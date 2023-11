Matthew Perry, il segreto dopo la morte che riguarda "Friends": fan in lacrime

Matthew Perry è morto ormai da qualche giorno ma continuano ad arrivare notizie che lo riguardano. L'ultima è dell'informatissimo sito "Tmz" che racconta un retroscena, in merito a Friends, che ha emozionato i fan. Nel dettaglio: il personaggio interpretato da Perry, cioè Chandler, avrebbe dovuto tradire l'amata Monica, protagonista anche lei della serie. L'attore, però, si sarebbe opposto. L'attrice Lisa Cash avrebbe dovuto interpretare il ruolo dell'amante, una cameriera di un hotel, ma dopo aver provato la scena Perry, come racconta la donna, sarebbe andato dagli sceneggiatori a dire di tagliarla. "I fan - sarebbero state le sue parole - non perdonerebbero mai a Chandler una cosa del genere. E neppure io". Alla fine ha avuto ragione lui: Chandler non ha mai tradito la sua Monica.