La serie "Un'estate fa" e la frase sullo scudetto della Roma che emoziona tutti

Estate 1990: due amici parlano prima della semifinale del Mondiale. Sono in spiaggia, al tramonto. La serie è "Un'estate fa", su Sky, con protagonisti Lino Guanciale e Claudia Pandolfi. Hanno poco più di 18 anni, uno dei due confessa all'altro di avere un tumore. L'amico gli racconta di venire dal futuro (per capire perché va vista tutta la serie) e gli dice: "Tu vivrai almeno altri 30 anni, io lo so". Adriano, così si chiama il ragazzo che teme di non farcela, non ci crede. E gli chiede di raccontargli qualcosa che succederà negli anni a venire. Elio, l'amico protagonista della serie, gli parla di Internet, degli smartphone e di come cambierà la vita di tutti. Ma lui non ci crede. Poi, però, il dialogo si sposta sulla Roma: "Tra trent'anni quanti scudetti vince?". "Uno, solo uno. Però bellissimo". "Mi sa che questa è la cosa più credibile che mi hai raccontato". I due amici si abbracciano. Ed è impossibile non emozionarsi.