La dolorosa confessione di Sharon Stone: "Lo ha tirato fuori e poi..."

Sharon Stone ha subito molestie negli anni Ottanta, agli inizi della sua carriera. "Un dirigente Sony mi sventolò il pene in faccia", ha raccontato l'attrice durante lo show Let’s Talk Off Camerà con Kelly Ripa. La Stone ha ricordato di aver incontrato quell'uomo, di cui non ha rivelato il nome, nel suo ufficio. Dopo essersi accomodata su un divano, il produttore cominciò a farle delle lusinghe, per poi avvicinarsi sempre di più e sventolarle letteralmente il pene in faccia. "Ero molto giovane - ha detto Sharon - come di solito faccio quando sono nervosa, mi misi a ridere".