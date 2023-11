Moana Pozzi, la clamorosa rivelazione della mamma sui film hard

Moana Pozzi, la rivelazione della mamma

Una madre che ha avuto difficoltà soprattutto ad accettare la carriera della figlia nel cinema hard: "Un giorno purtroppo incontrò quello Schicchi. Ed entrò in quel mondo orribile" ha detto in un'intervista al 'Corriere della Sera'. La signora Alloisio ha rivelato poi un clamoroso retroscena: "Le ripetevo: 'Non spogliarti, non li fare quei brutti film' - ha spiegato - Dio sa se ci ho provato a convincerla, non c’è stato santo. 'Mammina, non ti arrabbiare, tanto lo so che mi vuoi bene lo stesso. In fondo non piacciono nemmeno a me', mi rispondeva".