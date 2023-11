Zelig torna in tv su Canale 5: c'è la data di inizio

Riparte Zelig su Canale 5. Tagliato un anno fa il traguardo delle venti edizioni, lo show comico torna con una nuova stagione. Il blog di Davide Maggio anticipa che il debutto è fissato per mercoledì 22 novembre. In onda dall’ormai storico Teatro degli Arcimboldi, a Milano, alla conduzione ci sarà la collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada .

Stando alle indiscrezioni Zelig andrà in onda sia in autunno sia in primavera. La rete punta molto su questo programma. Tra gli altri format che torneranno a breve su Canale 5: Io Canto Generation con Gerry Scotti (da giovedì 16 novembre) e Ciao Darwin con Paolo Bonolis (da venerdì 24 novembre).