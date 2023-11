Robert Downey Jr torna ad essere Iron Man ad una sola condizione

Da tempo si vocifera di un ritorno di Iron Man nell'universo Marvel dopo la morte di Tony Stark nel film Avengers:Endgame del 2019. Nel podcast The Joe Rogan Experience, Robert Downey Jr ha precisato che tornerebbe ad indossare l'iconica tuta del super eroe-scienziato ad una sola condizione. "Ci dovrebbe essere una trama molto avvincente e una serie di circostanze che renderebbero ovvio il mio ritorno come Iron Man nel MCU. Per ora voglio fare altro e non penso di essere di nuovo Tony Stark, ma chi lo sa in futuro", ha affermato l'attore.