Cattelan distrugge chi ha attaccato Francesca Michielin: "Mi fa schifo chi la pensa così"

Alessandro Cattelan non ci sta e difende a spada tratta Francesca Michielin . L’antefatto è questo: in una puntata di X Factor la cantante ha chiesto a Colapesce e Di Martino come sia stato registrare un brano con Ivan Graziani , morto nel 1997. Sul web si sono scatenati gli insulti, che sostanzialmente avevano una cosa in comune, l’accusarla di non conoscere la storia della musica italiana.

Cattelan: "Non mi piacere dare per scontata la stupidità"

Nel podcast “Catteland”, il conduttore prende le sue difese: “È stata fatta passare come l’ultima delle stupide, questo modo di comportarsi mi fa schifo. Francesca suona più strumenti. Come si fa a dare per scontato che sia stupida? A me non piace farlo”. Nel merito Cattelan parla del fatto che Francesca spesso usa figure retoriche e che al massimo si sia trattato di una domanda ambigua e posta nel modo sbagliato, con un’eco ampliata dalla malizia dei telespettatori: “Non era il telegiornale, è un programma di intrattenimento in cui si parla con un linguaggio che non è necessario sia preciso. Si chiacchiera anche in cazzeggio”.