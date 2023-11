Fedez, che botta e risposta di fuoco con Luis Sal: cosa è successo sui social

Nuovo capitolo della diatriba tra Fedez e l'ex amico Luis Sal. Oggi lo Youtuber ha pubblicato una foto sul profilo di Muschio Selvaggio, il podcast che gestivano insieme e che ora è solo di Fedez, per smentire le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato trovato un accordo con tanto di obbligo di riservatezza: "Ciao muschietti selvaggi. Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c'è stato nessun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo".