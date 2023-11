Jennifer Aniston, perché il messaggio di addio a Matthew Perry fa piangere tutti

Piano piano. Uno alla volta. Come se tutti volessero prendersi spazio e, al tempo stesso, lasciarlo agli altri. Gli attori che, per una vita, hanno condiviso con Matthew Perry i l palco di Friends gli stanno dando, poco a poco, l'addio pubblico. Dopo aver pianto in privato, sulla sua bara nel riservatissimo funerale a Los Angeles, hanno deciso di farlo via social. E' così che va la vita, è così che funziona lo show business. E quindi, dopo un comunicato congiunto in cui prendevano tempo perché devastati dal dolore, ognuno ha voluto pubblicare il suo ricordo. Quello di Jennifer Aniston, arrivato mercoledì pomeriggio, ha però commosso tutti . Perché rappresenta il vero significato dell'amicizia, visto che il loro rapporto, negli anni, era diventato profondissimo. E perché rappresenta un legame capace di resistere ad amori, separazioni, film e serie tv. Rappresenta la vita che passa, dove tutto scorre tranne pochi, ma significativi, punti fermi.

Morte Matthew Perry, il messaggio straziante di Jennifer Aniston

L'ex moglie di Brad Pitt ha scritto: "Ragazzi, questa è stata una ferita profonda: dover dire addio al nostro Matty è stata un'ondata folle di emozioni che non avevo mai provato prima.Tutti noi sperimentiamo una perdita a un certo punto della nostra vita. Perdita nella vita o perdita nell'amore. Essere in grado di vivere davvero in questo dolore ti permette di sentire meglio i momenti di gioia e di gratitudine per aver amato qualcuno così profondamente. E noi Matty lo abbiamo amato profondamente. Era una parte integrante del nostro DNA. Eravamo sempre noi 6. Questa è stata una famiglia che si è scelta e che ha cambiato per sempre il corso di chi eravamo e di quale sarebbe stato il nostro percorso. Matty amava far ridere la gente. Come ha detto lui stesso, se non avesse sentito la "risata" avrebbe pensato che sarebbe morto. La sua vita dipendeva letteralmente da questo. E lui è riuscito a fare proprio questo. Ci ha fatto ridere tutti. E ridere forte. Nelle ultime due settimane ho riletto i nostri messaggi. Ridere, piangere e poi ridere ancora. Li terrò per sempre. Un giorno ho trovato un messaggio che mi ha inviato dal nulla. Dice tutto. (Vedi la seconda diapositiva…)". Jennifer Aniston, quindi, pubblica una conversazione in cui Matthew Perry condivide con lei una foto in bianco e nero di loro due dietro le quinte di Friends e le scrive: "Farti ridere ha reso la mia giornata perfetta. Ha dato un senso alla mia giornata". "Il primo di migliaia di momenti", è stata la risposta di Jen che poi ha proseguito: "Matty ti amo tanto, e so che ora sei completamente in pace e libero da ogni dolore. Ti parlo ogni giorno, a volte riesco quasi a sentirti dire "potresti essere più pazza?". Riposa fratellino. Mi hai sempre rallegrato la giornata". Lei, invece, l'ha resa un po' più malinconica a migliaia di fan in tutto il mondo.