Totti guida turistica a Roma: "La bocca della verità? Me pare... De Rossi"

Francesco Totti audioguida per Roma? Perché no. A modo suo. Lo storico capitano giallorosso si è prestato a una gag esilarante e il merito è, ancora una volta, di Fiorello e degli autori di Viva Rai2. Si parte da un allarme: "I romani non vanno più nei musei" e a quel punto, per riavvicinare i romani all'arte, si chiede l'aiuto di Totti. Che legge l'audioguida della Cappella Sistina e poi quella della Bocca della Verità: "Dice che somiglia a Giove Ammone, che non ve devo manco spiega' chi è, anche se a me me pare De Rossi... Non ce somiglia a De Rossi?". E ancora, quando gli chiedono di infilare la mano nella bocca della verità, Totti si tira indietro: "Virtuale sì, ma mica cog... Ennamo su".