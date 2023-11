Palinsesto Rai stravolto per Sinner: salta 'Un professore 2'

La Rai ha deciso di rimandare la partenza di 'Un professore 2' con Alessandro Gassmann per sostenere Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals dopo la vittoria su Novak Djokovic. Il debutto della nuova stagione della serie era previsto per giovedì 16 novembre ma slitterà alla prossima settimana, ovvero al 23 novembre con la messa in onda dei due primi episodi. Al suo posto Rai1 trasmetterà una replica de 'Il Commissario Montalbano'.