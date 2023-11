Bugo, vendetta su Morgan: il commento dopo l'esclusione da X Factor è epico

MILANO - La vendetta è un piatto che va servito freddo. Adesso si posso chiedere le istruzioni su come si fa a Bugo che ha commentato con una fragorosa risata l'allontanamento ufficiale di Morgan da X Factor, talent tagato Sky. Tra i due non corre buon sangue da quando Morgan si è esibito sul palco del Festival di Sanremo prendendo in giro il collega. Quella scena è diventata virale e impossibile da dimenticare.