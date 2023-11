Pamela Prati si confessa: "Mi chiamavano bastarda. Ora sto con un 19enne"

Pamela Prati si è raccontata a 'Storie di donne al bivio', il programma di Monica Setta in onda su Rai2. La soubrette ha ricordato l'infanzia trascorsa in collegio: "Mia madre aveva otto figli e doveva lavorare". Ma i momenti più duri Pamela li ha vissuti durante l'età dell'adolescenza: "Mi chiamavano bastarda. Orribile. Perché non c'era mio padre. Ma io non sono una bastarda perché so esattamente chi è mio padre. Ma quella frase mi ha fatto molto male e ancora oggi mi fa male. Una cosa del genere non si dovrebbe mai dire".