"Circo Magique" fa tappa a Roma

L'intelligenza artificiale resta fuori dal teatro, perché se è ormai inevitabile la continua evoluzione nei vari ambiti del progresso è anche vero che in alcuni settori solo l'utilizzo della mente umana può mettere in scena veri e propri "miracoli" fantastici. L'unicità del cervello umano e le prodezze della manualità, espresse attraverso la forza della creatività, saranno al centro dello show “Circo Magique”, lo spettacolo in scena il 2 dicembre 2023 ore 21,00 al Nuovo Teatro Orione di Roma. Una tappa romana che segue il fortunato tour con alcuni tra i protagonisti e performer di fama internazionale, pronti a far entusiasmare il pubblico. Dopo aver debuttato nel 2016 lo spettacolo torna in una veste del tutto nuova, grazie all'estro della regista Francesca Bellucci e sotto la Direzione artistica di Alessio Masci. Sul palco nel ruolo insolito di conduttore Mago Lupis, icona della magia moderna e vincitore del Campionato Italiano nel 2014. Stupore, meraviglia, mistero…una miscela di emozioni travolgenti.

Nel cast:

- Yari Croce. Artista di strada per professione, un clown per vocazione e un performer per passione. Yari Croce, figlio delle strade antiche di Roma, porta con sé il segreto delle bolle di sapone che danzano nell’aria, gag che fanno scatenare risate contagiose, giocoleria che sfida la legge di gravità e magia che svela le meraviglie del possibile.

- Sander e Alison, Maestri delle Grandi Illusioni. Una coppia che ha viaggiato per mari e palchi, portando con sé la meraviglia delle loro grandi illusioni. Sander e Alison, con la loro maestria senza paragoni, trasformano la realtà in un’armonia di incantesimi e misteri, lasciando il pubblico senza fiato, in attesa di scoprire il segreto dietro ogni trucco.

- Britney Bricherasio. Giovane stella nascente nel firmamento dello spettacolo. Nata da una famiglia di artisti e musicisti di fama, ha ereditato l’amore per l’arte circense e la passione per la musica. La sua è una nuova forma d’arte, una fusione unica di canto e verticalismo che ha ribaltato ogni aspettativa.

- Ilaria Venturi. Artista che viene da un lungo percorso professionale cominciato a 5 anni con la ginnastica artistica. Dopo anni di disciplina sportiva l'apertura verso la nuova arte di acrobatica aerea ha permesso di giungere a nuove forme ed espressioni che coniugano la forza e la disciplina con la leggerezza e l'eleganza. Spettacoli dal forte impatto emotivo che trasportano in un mondo fatto di sensazioni dove possiamo sognare ad occhi aperti.

- Charliny. Ha calcato i palcoscenici di tutta Italia con le sue incantevoli performance. Il suo repertorio comprende un delizioso numero di magia con le colombe, dove questi graziosi volatili prendono il volo e intrecciano la loro storia magica. L'abilità di Charliny si estende anche all'affascinante mondo del "borseggio", dove dimostra abilmente le tecniche per compiere meraviglie con le dita leggere.

Uno show da non perdere!