"Il regalo perfetto" debutta a teatro a Roma

“Hai un sogno da realizzare?”. E' questo il quesito che trionfa sulla locandina del nuovo spettacolo pronto a debuttare al Teatro Golden di Roma: "Il regalo perfetto" con Simone Montedoro e Michela Andreozzi e con Aisha Meki e Andrea Hegedus, per la regia di Toni Fornari, in scena dal 7 al 17 dicembre 2023. La commedia, una produzione Atpr Ass. Teatri, scritta da Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, narra le vicende di una coppia inserita in uno scenario tecnologico e innovativo.