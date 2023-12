Paura per Elettra Lamborghini: “La peggiore giornata della mia vita"

Elettra Lamborghini rassicura i followers: le sue condizioni

Elettra Lamborghini ha aggiornato i followers sul suo stato di salute: "Non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada sinceramente e nemmeno ininterrottamente in aereo, giuro è qualcosa che non auguro a nessuno", ha confermato, mentre abbracciava il suo cagnolino: "Povero baby mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata che sono. Ora sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio prima possibile". La Lamborghini ha spiegato di aver dormito per 17 ore filate: "Ora mi sento meglio. Penso che possa essere stato un virus".