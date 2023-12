Valentina Ferragni, il nuovo fidanzato e la malattia che l'ha colpita

Valentina Ferragni, sorella di Chiara , ha ripercorso i momenti delicati della sua malattia, il rapporto con la sorella e la famiglia e la nuova storia d'amore, in un'intervista rilasciata durante un podcast. In primo piano il rapporto stretto con la sua famiglia: "Devo dire che tutto questo parte dai miei genitori, e da mia mamma. Lei ci ha sempre spronato ad essere quello che volevamo essere ma è stata anche una mamma molto dura, non era una mamma amica. Quando ero più piccola avevo tutte le mie amiche che andavano a ballare a 16 anni, io mai andata a ballare. Lei continuava a dire “Tutti questi no che vi dico ve li ricorderete perché vi aiuteranno”. Ed effettivamente a lungo andare impari a capire che la mamma ha sempre ragione".

Valentina Ferragni, il carcinoma e il nuovo amore

Valentina Ferragni ha poi raccontato la sua esperienza con il carcinoma: "Rimane silente per mesi, poi sanguina per 2 giorni, poi torna normale ma continua a crescere sotto pelle giorno per giorno (l’ultima foto è stata fatta la sera prima dell’operazione e sembrava quasi guarito!). Come vi ho già detto, è fondamentale andare dal dottore se qualcosa non va, se qualcosa non va via, se vi sentite strani. Ho 28 anni e questo cancro è raro su persone della mia età, fortunatamente l’ho preso in tempo". La showgirl ha anche parlato della sua nuova storia d'amore con Matteo Napolitano. "Quando mi innamoro spero che quella persona potrà accompagnarmi per il resto della vita ma penso che sia complicato"