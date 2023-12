Julia Roberts spezza il cuore a Guardiola e svela il vero finale di Pretty Woman

Pretty Woman, Julia Roberts svela il finale alternativo

La Roberts ha svelato che il protagonista Edward Lewis avrebbe dovuto mantenere il suo essere presuntuoso e cinico, tanto che nella scena finale del film avrebbe dovuto abbandonare Vivian nello stesso vicolo in cui l'aveva conosciuta, lanciandole addosso 3.000 dollari (da qui il primo titolo del film). Edward Lewis sarebbe dovuto essere un uomo violento e alcolizzato, mentre Vivian Ward una prostituta tossicodipendente. Un film, Pretty Woman, che è diventata una commedia romantica solo dopo la sua riscrittura.

Julia Roberts spezza il cuore a Guardiola

Ma cosa c'entra il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola? Lo scorso marzo, ha spiegato il Mirror, Guardiola era furioso dopo il fatto che la star di Pretty Woman non si fosse fermata a visitare il centro sportivo dei Citizens durante un viaggio nel Regno Unito del 2016, dopo aver assistito ad una gara del Manchester United ad Old Trafford. A spiegarlo la stessa Julia Roberts: "Ho tre figli e quando erano piccoli hanno iniziato a giocare a calcio dopo averlo visto in tv. Non avevo mai realizzato quanto fosse emozionante guardarlo in tv e ci siamo impegnati, tanto che il Manchester United è diventata la squadra della famiglia Moder, siamo una specie di posseduti". Nonostante l'amore per lo United della Roberts, Guardiola ha inserito l'attrice nel podio dei suoi idoli insieme a Tiger Woods e Michael Jordan.