Paola Ferrari contro Belen dopo Domenica In: "Per sembrare una santa…"

ROMA - La determinazione non le è mai mancata, così come il coraggio di esprimere le proprie idee. Paola Ferrari non ha mai spostato il “politicamente corretto” , e negli anni ha continuato a farsi nemici lungo il proprio tragitto professionale. Oggi nel mirino è finita Belen Rodriguez , che continua a essere al centro delle cronache mondane.

Ferrari, le critiche a Belen Rodriguez

La showgirl nel pomeriggio ha rilasciato una lunga intervista confessandosi nello studio di Domenica In. L’immagine acqua e sapone dell’ex di Stefano De Martino non è passata inosservata agli occhi attenti dell'acuta cronista sportiva della Rai. “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su RaiUno - scrive sul proprio profilo Instagram Paola Ferrari - Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa”.