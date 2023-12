Boomerissima, Immobile e Jessica Melena ospiti speciali della Marcuzzi

ROMA - Ultimo appuntamento con “Boomerissima”, in onda martedì 5 dicembre, in prima serata su Rai 2 e condotto da Alessia Marcuzzi. A chiudere la sfida generazionale di questa edizione, due squadre che si giocheranno il tutto e per tutto: i Boomer e Millennial. In gara per i Boomer: Francesca Barra, Roberta Capua, Francesca Fialdini, Valeria Marini e Riccardo Rossi, mentre, per i Millennial ci saranno Romina Carrisi, Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato. La puntata è stata registrata qualche giorno fa. Il bomber della Lazio sarà impegnato questa sera nella gara degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. A supportare la squadra dei Boomer, la cantautrice Ivana Spagna. Per i Millennial, invece, Emis Killa, che si esibirà con un medley di alcune tra le sue canzoni più famose. Il Mito di Puntata sarà rappresentato dalla cantante e attrice statunitense Romina Power. Inoltre, nel corso della serata, ci sarà un momento sorpresa che vedrà protagonista Carlo Conti. Non mancheranno le coreografie a cura del direttore artistico Luca Tommassini che porterà Alessia Marcuzzi a rivestire i panni di una ballerina.