Gigi D'Agostino riappare dopo la malattia: come sta oggi

Dopo un anno di silenzio, Gigi D'Agostino è riapparso sui social network per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il deejay torinese ha postato sul suo account Instagram una foto in bianco e nero, accompagnata da un semplice saluto: "Buonasera...". Tantissimi follower, colleghi e amici, hanno prontamente risposto con molto affetto al saluto dell'artista. Alla domanda di Dj Ralf - "Come andiamo Gigi?" - D'Agostino ha risposto: "Va molto meglio". Il primo messaggio di speranza che il disc jockey dà da oltre un anno.