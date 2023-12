Denzel Washington sarà Annibale su Netflix: scoppia la protesta in Tunisia

Nuova polemica per Netflix. La piattaforma streaming è finita al centro della bufera dopo aver annunciato la prossima produzione: un film su Annibale, il famoso generale di Cartagine, interpretato da Denzel Washington. La notizia ha provocato la reazione di La Presse, giornale tunisino in lingua francese. Per il quotidiano affidare il ruolo a Washington è un errore perché Annibale era "un bianco semita" mentre la società viene bollata come "portavoce della cultura woke e dell’afrocentrismo", tanto che "non esita a falsificare i dati storici dei paesi dell’Asia del nord". C’è pure una petizione, per ora firmata da 1.300 persone, che invita Netflix ad "annullare il suo pseudo-documentario". Mentre al Ministero della Cultura viene chiesto di "agire contro il tentativo di rubarci la storia".