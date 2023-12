Maria Chiara Giannetta e il fidanzato 20 anni più grande: "Ma l'anziana sono io"

Maria Chiara Giannetta è fidanzata con il regista Davide Marengo . Lei 31 anni, lui 51. Venti anni di differenza che non pesano sulla coppia, anzi. "Quella anziana sono io. Davide scherza: “Pensavo di essermela presa giovane e invece ho toppato”. Dentro dimostro almeno 65 anni, gli altri escono e io resto sul divano. Davide, invece, fisicamente sembra un trentenne", ha raccontato l'attrice al settimanale Oggi. La Giannetta ha conosciuto Marengo grazie alla collega Valentina Bellé: "La prima volta non ci siamo filati di striscio", ha ammesso.

Maria Chiara Giannetta e il fidanzato: la scelta su matrimonio e figli

Maria Chiara Giannetta ha dichiarato che lei e Davide Marengo non sono interessati al matrimonio, né ad allargare la famiglia: "Il matrimonio? Non ci interessa. Mi sposerei solo per una questione di diritti. I figli? Non è il momento di togliermi dal mercato e fermarmi". Poi ha precisato: "Adoro i bambini ma se penso che devo crescerli in questo momento storico mi spavento. E poi vengo da una famiglia numerosa e un figlio non andrebbe lasciato solo. Ma è già tanto tirarne su uno!".