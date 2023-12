Elodie furiosa: "Certi artisti sono mer...". Ecco con chi ce l’ha

ROMA - Nei suoi spettacoli la coda di paglia non è mai saltata fuori, ma nei suoi post sui social, sì. Elodie ruggisce contro le critiche ed esce allo scoperto. Qualche giorno fa, commentando il mondo dello spettacolo, Gino Paoli non era stato tenero con gli artisti odierni. “Il mondo dello spettacolo è tutto apparenza - ha affermato lo straordinario cantautore genovese - oggi peggio di ieri: ieri avevamo Mina e la Vanoni, oggi emergono le cantanti che mostrano il culo…”. Evidentemente il riferimento non deve essere piaciuto a Elodie che senza essere stata nominata si è sentita chiamare in causa.