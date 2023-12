Damiano David lascia i Maneskin? La risposta che allarma i fan

Damiano David non esclude in futuro di lasciare i Maneskin per intraprendere una carriera da solista. L'ha confermato durante un’intervista ai microfoni dell'Allison Hagendorf Show. "Perché no? Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva", ha detto il frontman dei Maneskin rispondendo all'ipotesi di un percorso artistico in autonomia, senza Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi.