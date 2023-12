Botta e risposta tra Elodie e Gino Paoli, altra bufera: le parole del cantante

ROMA - Senza fine, senza un attimo di respiro. I versi di Gino Paoli sarebbero adattissimi per fotografare la polemica tra il cantautore genovese ed Elodie. La critica oggettiva e senza bersaglio dell’artista ligure è stata interpretata come un’accusa diretta da Elodie che nella giornata di ieri aveva replicato in maniera inelegante, senza indicare il soggetto. Un detto-non detto, un insulto generico che tuttavia ha imposto una rettifica da parte di Gino Paoli via radio.