Madonna, il concerto inizia con tre ore di ritardo: fan infuriati. Il motivo

Madonna è stata inonanda di critiche. Il concerto in programma al Barclays Center di Brooklyn è iniziato con circa tre ore di ritardo. I fan si sono infuriati e hanno sommerso i social con la loro protesta. Un esempio? “Non me ne frega niente se sei Madonna. Se sei in ritardo di 3 ore, sei maleducata". Ancora: "Il concerto doveva iniziare alle 20.30. Madonna ha iniziato alle 23. Tutto lo stadio cantava sciocchezze sul suo ritardo. Bellissimo spettacolo, ma è arrivato troppo tardi...”. Non è la prima volta che Madonna inizia i concerti in riatardo: era successo anche in Italia.