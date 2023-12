Vacanze di Natale '83, cosa è successo Marco Urbinati? La risposta sui social

ROMA - " Secondo te dove lo festeggia il compleanno Toninho Cerezo? Secondo me dorme, perché è un professionista ". È la celebre battuta del personaggio di Luca Covelli nello storico ' Vacanze di Natale '83 ', uno dei film simbolo degli anni '80 in Italia che in questi giorni festeggia 40 anni . L'attore interpreta il giovane Luca , giovane romano e romanista che frequenta la curva sud nell'epoca d'oro della Roma : sono gli anni di Liedholm allenatore, di Falcao e Pruzzo che guidano i giallorossi verso il secondo scudetto della loro storia e del presidente Dino Viola .

Urbinati, ecco che fine ha fatto il mitico 'Covelli'

L'attore che interpreta il giovane tifoso giallorosso è Marco Urbinati che, a differenza degli altri attori presenti nel cast (uno su tutti, Claudio Amendola), non ha più recitato in pellicole di rilievo nel cinema italiano. In realtà Marco appare in alcune scene di 'Amarsi un po'' e 'Vacanze in America', film nel quale avrebbe dovuto ricoprire un ruolo da protagonista ma "il suo personaggio venne cancellato", come scritto da Carlo Vanzina nel libro 'Carlo & Enrico Vanzina', "in quanto non era più in grado di lavorare".

Urbinati, quanto affetto sui social

Secondo alcune indiscrezioni, confermate dal libro 'E anche questo Natale...', di Gianluca Cherubini, Marco Urbinati si sarebbe "sentito male durante la lavorazione di Vacanze in America, in una festa a Las Vegas insieme al resto del cast" e oggi vive a Bracciano circondato dall'affetto della sua famiglia. Un personaggio amato dal pubblico, tanto che su Facebook esistono diversi gruppi pubblici a lui dedicati (uno dei quali conta più di 3mila iscritti) e in alcuni di questi è possibile reperire alcune recenti immagini del 'Covelli' di oggi e con qualche capello bianco in più.