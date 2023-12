Antonella Clerici nella bufera: la battuta shock dello chef in diretta tv

La frase pronunciata dallo chef Sergio Barzetti in diretta tv durante la trasmissione "Mezzogiorno in famiglia", condotta da Antonella Clerici, ha generato polemiche e sollevato la bufera, costringendo lo chef alle scuse pubbliche via social. Durante la preparazione di un risotto al radicchio Barzetti ha affermato che con il vino, da abbinare al pasto, si può "stordire la preda", alludendo alle donne. Una battuta fuori luogo che ha innescato la risposta della Clerici: "Detto così non è carino".