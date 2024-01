Britney Spears lascia il mondo della musica. La popstar ha annunciato che non canterà mai più e non c'è alcun nuovo album in programma, come insinuato da qualcuno negli ultimi giorni. "Tanto per essere chiari, la maggior parte delle notizie è spazzatura", ha fatto sapere sui social network. "Non tornerò mai più nell’industria musicale!!! Quando scrivo, scrivo per divertimento o scrivo per altri".