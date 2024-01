"Elisabetta Gregoraci torna in tv perché raccomandata da Briatore": lei replica

Elisabetta Gregoraci torna in televisione dopo un lungo periodo d'assenza. Dal 29 gennaio la showgirl sarà al timone di un nuovo programma comico su Rai2 - Made in Italy - al fianco di Gigi e Ross, con i quali ha lavorato già in passato a Made in Sud. Per qualcuno la calabrese avrebbe ricevuto una raccomandazione da parte dell'ex marito Flavio Briatore, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto per il bene del figlio Nathan Falco. Voci che hanno infastidito parecchio EliGreg, che ha deciso di rispondere per le rime ai suoi detrattori...