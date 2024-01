ROMA - Il sabato sera su Canale 5 fa rima con C'è Posta per Te. Lo storico programma è diventato ormai un appuntamento fisso dei palinsesti Mediaset da ormai 23 anni. Al timone del format, dal 2000, c'è sempre lei: Maria De Filippi. La conduttrice è uno dei volti più amati dal pubblico televisivo e il suo look per la prima puntata del programma non è passato di certo inosservato ai numerosi utenti sui social.