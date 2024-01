ROMA - Ora è ufficiale: cresce l'attesa per il ritorno de 'I Cesaroni', storica serie tv che ha tenuto incollati davanti agli schermi milioni di italiani. Si tratterà della settima stagione del format, nato sulla falsa riga della serie spagnola 'Los Serrano', che verrà girata solo a partire dal prossimo giugno per andare poi in onda, presumibilmente, nel 2025. Quale sarà però il cast della nuova stagione? Ecco tutti i dettagli.