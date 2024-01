Elisa Isoardi, che gaffe in tv: "La mia vagina ha il sapore di Pepsi"

Clamorosa gaffe a Linea Verde Life, il programma che Elisa Isoardi conduce su Rai1. La puntata del 13 gennaio è iniziata con in sottofondo una canzone, il cui testo recita: “My pussy tastes like Pepsi Cola” ovvero “La mia vagina ha il sapore di Pepsi Cola”. Un attimo dopo è entrata la conduttrice, ignara di tutto: un grossolano errore di montaggio con il filmato che è diventato prontamente virale sui social network. "Poteva passare anche ‘tengo una minc**a tanta’ di Frank Zappa. Tanto il livello di conoscenza medio dell’inglese è sotto zero", ha tuonato un utente sul web. E ancora altri commenti tragi-comici: "Siamo avanti mille anni, si vede la culla della civiltà, a guardare bene", "Qualcosa di veramente straordinario che non tutti conoscono, dice..", "Dai non è vero.. muoio dal ridere". Il brano è Cola della cantante americana Lana Del Rey.