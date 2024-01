L'attesa è finita: Mare Fuori torna in tv con gli episodi della quarta stagione. La nuova stagione della serie debutterà giovedì 1 febbraio 2024 esclusivamente su Rai Play, dove verranno caricati i primi 6 episodi. L’appuntamento in chiaro su Rai 2, invece, è previsto per mercoledì 14 febbraio in prima serata, al quale seguiranno altre 6 settimane di programmazione nel corso delle quali saranno trasmessi tutti e 12 gli episodi. Il gran finale è dunque previsto per il 20 marzo 2024.