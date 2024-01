Kassandra Galindo Rodriguez divide i fan di MasterChef: ecco chi è

ROMA - Un po' per l'motività mostrata nelle prime puntate, un po' per la sua forte personalità - che ha portato lo chef Locatelli a riprenderla ("risulti molto arrogante") e portato gli altri concorrenti ad allearsi contro di lei in alcune occasioni (l'hanno ad esempio lasciata 'in panchina' in una delle esterne) - Kassandra Galindo Rodriguez sembrava tra i cuochi più in bilico di 'MasterChef Italia 13', il celebre 'cooking show' in onda su Sky. Eppure la 25enne italo-spagnola resiste e continua a sognare di vincere la gara, nonostante sui social ci si divide tra critici e sostenitori: c'è chi considera esagerata la sicurezza di sé, ma sono altrettanti i suoi fan. Andiamo a conoscerla meglio...