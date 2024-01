Matri e i fiori a Federica Nargi, la reazione è sorprendente: “Ma vaff…”

ROMA - Alessandro Matri e la sorpresa, diciamo così, poco gradita, a Federica Nargi. L’ex accattante, come mostrato in una storia Instagram, è tornato a casa con un mazzo di fiori: “Amore, dopo 15 anni ti porto ancora i fiori…”. La compagna, con il sorriso, non sembra apprezzare molto: “Ma vaff******… non me li hai mai portati in 15 anni e me li porti oggi?”. Reazione sorprendente che lascia spiazzato anche Matri, ma il tutto finisce con una bella risata. I due stanno insieme da 15 anni e sono genitori di due bambine di 7 e 4 anni. Spesso sui social condividono siparietti del genere. Ma occhio ai fiori, Matri avrà sicuramente imparato la lezione. Basta tornare a casa con queste sorprese, Fede sembra proprio non apprezzare.