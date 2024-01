ROMA - Due ospiti d'eccezione per Maria De Filippi nella serata di oggi (sabato 20 gennaio), quando su Canale 5 (dalle ore 20:30) andrà in onda la seconda puntata stagonale di 'C'è Posta per Te', storico programma basato sulle storie di persone che si mandano messaggi attraverso delle speciali 'buste' (Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo gli attuali 'postini' di Maria).