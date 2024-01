Claudio Baglioni ha annunciato il suo ritiro dal mondo della musica: nel 2026 smetterà di cantare. "Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi", ha annunciato in conferenza stampa a Milano aggiungendo: "Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri".