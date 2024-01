C'è posta per te, chi è la sexy Flavia Proietto che ha fatto impazzire i social

Flavia Proietto, 20 anni, è stata una delle protagoniste della seconda puntata di "C'è posta per te". Il programma di Maria De Filippi continua a registrare ascolti record (ieri 4.6 milioni e oltre il 30% di share) e tra i protagonisti ha regalato un mare di popolarità alla ragazza che ha chiuso la busta in faccia al fidanzato (o ex), colpevole di averla tradita più volte. La sua frase: "No pasa nada", detta mentre salutava il ragazzo, è diventata immediatamente virale sui social e il profilo di Flavia ha subito un boom di follower.