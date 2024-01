Dramma a Hollywood, muore ex attore di Beverly Hills 90210: mistero sulle cause

Ancora un lutto nel cast di Beverly Hills 90210: è morto all'età di 58 anni David Gail, l'attore che prestava il volto a Stuart Carson nella quarta stagione della serie tv cult degli anni Novanta. La notizia è stata data da Katie Colmenares, la sorella di David, con un toccante messaggio su Instagram e una foto in cui abbraccia Gail: "Non c’è stato nemmeno un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque sia con me. Gli orsi non saranno mai più gli stessi, ma ti terrò così stretto ogni giorno nel mio cuore, tu splendido, amorevole, incredibile e feroce essere umano, mi manchi ogni secondo di ogni giorno per sempre, non ce ne sarà mai un altro".