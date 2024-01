Amadeus, sul numero di Chi in edicola domani, ha parlato anche di un possibile invito a Mourinho, suo idolo, tanto che ha chiamato il figlio dell'ex allenatore della Roma: "In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi, quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore".