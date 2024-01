Fuori programma al Mediolanum Forum di Assago durante il concerto di Laura Pausini. Ad un certo punto - come si vede in un filmato diffuso su TikTok - una fan ha chiesto alla cantante una canzone da dedicare al suo ex fidanzato. Una richiesta che non è particolarmente piaciuta alla Pausini, che è sbottata: "Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex? Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc***". Insomma, un invito a voltare pagina e così Laura ha subito aggiunto: "Basta, chiudiamola".