E' morto Carl Weathers: interpretò Apollo Creed nella serie Rocky

Carl Weathers, ex linebacker della NFL (8 presenze negli Oakland Raiders tra il 1970 e il 1971), diventato una star del cinema nel ruolo di Apollo Creed in Rocky, è morto all’età di 76 anni. Lo ha comunicato Matt Luber, il suo manager. Weathers è deceduto giovedì. La sua famiglia ha fatto sapere che l'attore americano, nato a New Orleans il 14 gennaio 1948, "è morto in pace nel sonno". Non sono state rese note le cause del decesso. Weathers fu scelto da Sylvester Stallone per il suo carattere e il temperamento che gli ricordavano Muhammad Ali, pugile al quale si era ispirato per il personaggio di Apollo Creed. La legacy del personaggio dura ancora: Michael B. Jordan interpreta la parte di suo figlio nella serie dei film "Creed", il cui quarto episodio dovrebbe uscire prossimamente.