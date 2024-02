Amadeus e la domanda a Sanremo su Garcia e Spalletti: la sua risposta

Amadeus e il paragone con Garcia e il dopo Spalletti al Napoli

Nel corso della conferenza stampa odierna ad Amadeus è stato chiesto se chi verrà dopo di lui non correrà il rischio di vivere una sorta di parallelo con Garcia nel dopo Spalletti: "Non vorrei parlare di questo tutta la settimana, Sanremo per me è un onore e una gioia. Non voglio dire le stesse cose, sento il bisogno di fermarmi e pensare ad altro, qualora ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo a prescindere da me".