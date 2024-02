Mare Fuori, Pino e il regalo di Carmine che ha cambiato la sua vita

Al podcast One More Time di Luca Casadei Artem, l'interprete di Pino in Mare Fuori, ha raccontato delle difficoltà di crescere con i nonni in Ucraina per poi arrivare in Italia, a sei anni, in un ambiente completamente diverso. Doveva partire per Londra, ma poi è arrivata la chiamata per la serie tv Rai: "Mi sono detto: lo posso fare, voglio provarci". E poi il regalo inaspettato di Massimiliano Caiazzo che gli ha cambiato la vita: "Stavo perdendo la testa, ma poi ho iniziato a credere in me stesso".