'Gloria', che caos: censurata la scena del bacio gay? Interviene Sabrina Ferilli

ROMA - Impazzano le polemiche per l' apparente censura del bacio tra due uomini nel video backstage della nuova serie tv, Gloria , che segna il ritorno in Rai di Sabrina Ferilli . La scena incriminata vede al centro della trama il matrimonio tra due uomini, celebrato e officiato proprio da Sabrina Ferilli che della serie tv è la protagonista . Nel momento del bacio compare infatti un bollino nero che oscura la scena alimentando, di fatto, roventi polemiche . In realtà l'immagine trae in inganno tutti: quello che sembra un bollino nero è invece un cappello tenuto in mano da uno dei due sposi in divisa da carabiniere .

'Gloria', quante polemiche: interviene Sabrina Ferilli

Ci pensa Sabrina Ferilli, in un commento su Instagram, a smentire la presunta censura del bacio gay: "Ma nel film la sequenza c'è e non esiste nessun bollino che censuri niente, quindi non so da dove viene sta roba", assicura l'attrice romana che poi conclude il suo messaggio con l'immancabile dose di ironia: "E credo di essere abbastanza informata sulla scena, ad occhio e croce eh".

'Gloria', la trama della fiction con la Ferilli

Diretta da Fausto Brizzi, 'Gloria' è una miniserie in tre puntate - in onda lunedì 19 febbraio, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio - che racconta le vicende di Gloria Grandi (Sabrina Ferilli) diva del cinema che ormai recita solo in serie tv. La donna decide di lasciare la fiction, nella convinzione che il suo talento le riaprirà le porte del grande cinema ma non sarà così: Gloria prenderà parte soltanto a spot pubblicitari poco gratificanti. La sua tenacia e resistenza le consentiranno, sostenuta dalla sua assistente e dall'ex marito, di riuscire nel suo intento finché un imprevisto cambierà il corso della sua vita.