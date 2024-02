È morto a 50 anni Giovanni Bagassi, l'attore bambino che recitò con Pozzetto

Mondo dello spettacolo in lutto: è morto Giovanni Bagassi , il bimbo prodigio del cinema italiano (e della pubblicità) degli anni Ottanta, noto per i suoi ricci rossi, occhi azzurri e il sorriso lentigginoso. Bagassi è deceduto a Piacenza, la città dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita lavorando come barista in un multisala. Aveva 50 anni e da tempo combatteva con una malattia.

Chi era Giovanni Bagassi

Da bambino Giovanni Bagassi ha preso parte a diversi spot televisivi e film come È arrivato mio fratello con Renato Pozzetto e Acapulco prima spiaggia a sinistra con Gigi Sammarchi e Andrea Roncato. Tra i momenti più iconici della sua carriera, spicca la sua partecipazione al film Don Camillo del 1983, diretto da Terence Hill. Con il suo volto Bagassi ha pubblicizzato anche marchi iconici come l’Ovomaltina, Benetton e Kodak.

Perché Giovanni Bagassi non recitava più

In un'intervista di qualche anno fa Bagassi ha rivelato il motivo per cui ha smesso di recitare: "Si inizia da bambini perché magari c’è un aspetto estetico che può andar bene per quel periodo. Poi, quando arriva il momento di fare le cose seriamente, frequentando una scuola d’arte drammatica e mettendo in gioco risorse ed energie, la strada si fa in salita. O una persona è intenzionata a intraprendere la carriera di attore o sa che ci saranno un inizio e una fine. Personalmente non ho mai voluto fare le cose a livello professionistico, perché all’epoca non disponevo dei mezzi necessari".